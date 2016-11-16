Молодежь бежит из страны майдана, теперь и в арабские страны

Если еще недавно украинская молодежь искала работу, в основном, в Польше, Италии, Канаде, Израиле, то теперь ее интересует работа в Финляндии, Словакии, Эстонии, Германии. Количество обращений по этим странам увеличилось на 20–35%. Есть вакансии на Мальте, в Чехии, в арабских странах и Латвии. Там украинцев готовы оформлять легально. Работники нужны разных квалификаций: от рабочих до специалистов высокой квалификации.

Вместе со спросом на украинских работяг растут и предложения по зарплатам. Сравнительно с предыдущим годом они выросли от 8 до 40%. Например, в Польше разнорабочие могут рассчитывать на 550–800 евро. Технические специалисты (сварщики, электрики, механики, столяры) могут заработать от 800–1100 евро, программисты — от 1200 до 2300 евро. Такие суммы очень соблазнительны для молодежи, которая на Украине не только не заработает такие деньги, но с трудом находит применение своим мозгам и рукам: уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в 2016 году вырос почти на 25%, а на одно рабочее место претендуют более 20 человек.