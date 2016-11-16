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Главная Сводка событий Новороссии за 16 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 22:04

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В населенных пунктах на юге ДНР затруднен ремонт поврежденных систем жизнеобеспечения из-за опасности обстрелов. Ранее в министерстве обороны неоднократно заявляли о повреждениях линий электропередачи и газопроводов.По словам Эдуарда Басурина противник может открыть огонь в любой момент.Украинские силовики выпустили мины и снаряды за минувшие сутки. Обстрелы велись с применением гранатометов, БМП и различных видов стрелкового оружия".

Обстрелам подверглись Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск и села на юге Донбасса.Украинские силовики перебросили минометы и гаубицы к линии соприкосновения в Донбассе. По словам Эдуарда Басурина, разведка продолжает фиксировать усиление

позиций ВСУ. В районе Авдеевки выявлены огневые позиции шести минометов, в районе Талаковки — трех буксируемых гаубиц Д-30". В районе Марьинки в километре от линии

соприкосновения обнаружены шесть БМП и танк.

Новоазовский район ДНР был полностью обесточен в результате обстрела. Энергетики переподключили подстанцию, и на данный момент электроснабжение восстановлено". По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что обсудила с членами португальского парламента вопросы безопасности и освобождения пленных в Донбассе. Она

встретилась с делегацией португальского парламента. По словам Геращенко, португальские коллеги имеют большой интерес к ситуации в Донбассе и в Крыму. Геращенко

рассказала им последнюю информацию о ситуацию с безопасностью в Донбассе, о работе минских групп, о трудностях с освобождением заложников". Об этом Ирина Геращенко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее