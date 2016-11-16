О Молдавии и Болгарии

Известный публицист Андрей Фурсов поделился своими представлениями о том, что происходит сейчас в Болгарии и Молдавии. По его мнению , политические элиты этих государств начинают постепенное движение в сторону от "американской демократии", понимая под этим проигравшую на выборах президента США партию демократов. В результате следования в сторону "европейской интеграции" около 80% болгар живут за чертой бедности, и это не является для местного населения вдохновляющим моментом.

Нечто подобное происходит и в Молдавии. Кишинев даже по сравнению с советскими временами, по мнению бывающих там наездами, превратился в "совершено убитый город". Новый президент Болгарии обещал проводить более "равновесную политику", понимая под этим приемлемые отношения с Россией. Однако, успех такой политики прямо зависит от политической активности Москвы, которая пока не слишком проявила себя на этом направлении в качестве регионального источника политической силы.

Конечно же, новый президент Молдавии Игорь Додон во-первых будет ориентироваться на американскую администрацию. Так принято в Восточной Европе после распада Советского Союза. Вместе с тем, новый молдавский лидер заявил, что Молдова "без партнерства с Россией не выживет". Это довольно любопытно, с учетом того, у Молдавии подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И молдавский президент не имеет полномочий, чтобы денонсировать это соглашение.

Чего же добиваются молдаване? Им нужен российский рынок сбыта. Именно ради этого молдавские политики готовы заниматься миролюбивой политической риторикой. В Европу в качестве равных партнеров страну так и не взяли, несмотря на то, что она политически и экономически отвернулись от Российской Федерации. Теперь пришло понимание, что гораздо выгоднее попытаться балансировать в своих интересах.

Чем же сейчас интересны Болгария и Молдавия для Российской Федерации? Это и должно быть предметом переговоров. Особенно с учетом реальных гарантий и предшествующего негативного политического опыта. История не раз показывала, что как только Москва слабела, от нее все тут же отворачивались, вспоминая, что они живут в Европе. Однако, стоило Москве усилиться, и соседи начинали вспоминать совместную историю.