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МИД Белоруссии ответил на обвинения Украины о "ноже в спину"

опубликовано Nvb2003 в Ср, 16/11/2016 - 23:10 Новость: тема тэги гео
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик ответил сегодня на громкие заявления Украины, которая после отказа Белоруссии голосовать в ООН за резолюцию, о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму, инициаторами которой выступили представители Украины, заявила о предательстве Белоруссии в отношении интересов территориальной целостности Украины. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко Власти Украины и вовсе назвала такую позицию белорусской делегации как "нож в спину".
"Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке. Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу "я лучше знаю, что вам надо делать", - заявил Мирончик.
Он подчеркнул, что голосование показало, что позицию Белоруссии разделяют Индия, Индонезия, Китай, Россия и другие страны – то есть, больше половины населения мира.
"Позиция Республики Беларусь по Украине не поменялась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", - заявил представитель МИД Белоруссии.
Минск считает, что механизм страновых резолюций ООН навязывают отдельные страны "для продвижения собственных интересов". МИД называет его "деструктивным и несправедливым" и "путем в никуда".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"