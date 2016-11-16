В среду, 16 ноября, подготовительную школу карательного батальона «Азов» посетил заместитель военно-воздушного и военно-морского атташе Румынии на Украине Маж Стефан-Флорин Бобоноте.

Он поделился опытом румынских вояк, рассказал об образовательных программах для боевиков в его стране, сравнил систему обучения украинских нацистов с системами подобного типа, функционирующих в Румынии.

Главарь террористической базы «Азов» Георгий ознакомил румынского подельника с процессом обучения в школе карателей, ее инфраструктурой и поделился планами на будущее.

Украинско-фашистские захватчики Донбасса продолжают подготовку молодых террористов для полной оккупации не только Донбасса, но и остатков Украины.