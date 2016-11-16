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Тренировочную базу террористической группировки «Азов» посетил военный атташе Румынии

опубликовано vinodelov в Ср, 16/11/2016 - 23:23 Новость: тема тэги гео
Террорист карбата «Азов» и Маж Стефан-Флорин Бобоноте

В среду, 16 ноября, подготовительную школу карательного батальона «Азов» посетил заместитель военно-воздушного и военно-морского атташе Румынии на Украине Маж Стефан-Флорин Бобоноте.

Он поделился опытом румынских вояк, рассказал об образовательных программах для боевиков в его стране, сравнил систему обучения украинских нацистов с системами подобного типа, функционирующих в Румынии.

Главарь террористической базы «Азов» Георгий ознакомил румынского подельника с процессом обучения в школе карателей, ее инфраструктурой и поделился планами на будущее.

Украинско-фашистские захватчики Донбасса продолжают подготовку молодых террористов для полной оккупации не только Донбасса, но и остатков Украины.

Террорист карбата «Азов» и Маж Стефан-Флорин Бобоноте
Террорист карбата «Азов» и Маж Стефан-Флорин Бобоноте

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