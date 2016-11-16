Очередную партию «пушечного мяса» карательного бандформирования «Азов» забрасывают в Донбасс

В среду, 16 ноября, на учебно-тренировочной базе террористической группировки «Азов» состоялась отправка карателей-новобранцев бандформирования на Донбасс.

Украинские террористы прошли полный курс тренировок, успешно сдали все экзамены, а теперь отправились в зону карательной операции, чтобы использовать полученные знания для террора мирного населения оккупированных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики.

Сегодня молодняк карательной группировки получил последние наставления от своих первых инструкторов, которые они будут использовать в полной мере при осуществлении преступлений против местного населения Донбасса.