Израиль не хочет принимать беженцев из Украины и Грузии

По этому поводу Иммиграционное управление МВД Израиля уже обратилось в Министерство юстиции. Суть предложения такова: ввести новые правила для украинских и грузинских просителей убежища — граждане этих двух стран должны автоматически лишаться права остаться в Израиле в качестве беженцев.

Минюст указывает на резкий рост числа подобных заявлений от граждан Украины и Грузии, прибывших в Израиль как туристы. Как отмечает влиятельная израильская газета «Гаарец», граждане Украины и Грузии обладают правом въезда в Израиль без визового контроля, согласно подписанным государственным соглашениям, и с недавних пор активно этим правом пользуются, чтобы добраться до земли обетованной и остаться там.

В миграционной службе говорят, что многие грузины и украинцы подают просьбу о получении убежища на следующий день после въезда в Израиль в качестве туристов.

Украинцы обосновывают свои просьбы страхом мобилизации в ВСУ и страхом перед арестом за дезертирство, грузины аргументируют заявки на получение убежища принадлежностью к оппозиции и страхом перед произволом власти.