Дело Новинского построено Генпрокуратурой таким образом, чтобы оно с самого начала было провалено. Это свидетельствует о политических договоренностях власти и «оппозиционного» блока.

Такое мнение высказал террорист из карательного батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко, настоящее имя которого Константин Гришин.

«Есть масса доказательств государственной измены, соучастия Януковича по развалу страны, по разворовыванию государственных средств. Однако за два года мы не имеем никакого приговора представителям команды Януковича. И то, что сейчас все это пытаются свести к похищению епископа — скорее всего, все это развалится. Все потому, что есть негласная договоренность: вы не двигаете власть, а мы не двигаем оппозицию», — заявил аферист.

Гришин-Семенченко выразил убеждение, что тюремного заключения заслуживают не только Новинский, но и представители власти: «Я думаю, что сажать надо. Но не только Новинского, но и тех, кто его обвиняет. И не только за хищение средств. Посмотрите на их декларации. И не только на то, что они внесли, но и то, чего не внесли», — подчеркнул террорист.

Мошенник убежден, что то, что Новинский вернулся на Украину свидетельствует о том, что он успел договориться с властями страны «404»: «Есть вопрос: почему Новинский не убежал. Думаю, потому, что он знает, что или не наберется голосов за снятие неприкосновенности в парламенте, или верующие одного из патриархатов массово начнут протестовать против его задержания. И тогда власть скажет: «чтобы не раскалывать страну, мы прекращаем это дело. И это свидетельствует о том, что политические договоренности между властью и так называемой оппозицией существуют».