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Хорошая мина при плохой игре

опубликовано Артем Смолов в Чт, 17/11/2016 - 00:22 Статья: тема тэги гео
Меркель и мигранты
Игрок сколь угодно долго может изображать хорошую мину со слабыми картами, однако, ему рано или поздно придется их открыть. Именно так, по-видимому, придется сделать и Ангеле Меркель в ожидании чуда в ходе выборов нового канцлера Германии. Известный политический обозреватель и публицист Анатолий Вассерман обратил внимание на довольно слабые позиции действующего немецкого канцлера.

В первую очередь это касается провальной внутренней политики. Ситуация в экономике еще достаточно хорошая, но это лишь на фоне других участников Евросоюза. Немецкая чудесная экономическая стратегия сводится к тезису: «товарищи, подтянем потуже пояса». В то время как Германия освоит новые рынки. Сейчас в качестве очередной палочки-выручалочки немцы пытаются использовать Иран.

Тем временем, миграционная политика довольно сильно раздражает пока еще немецкое население Германии. Вся так называемая самостоятельная политика Меркель - это обеспечение американских интересов и получение мелких бонусов за "хорошее поведение". Сейчас немецкие СМИ работают так, как будто у немцев нет иной альтернативы, однако избиратель долго копит свое раздражение и высказывает его лишь у избирательной урны.

Так что, после победы Дональда Трампа на американских выборах, реальные перспективы Ангелы Меркель усидеть в кресле немецкого канцлера могут оцениваться как весьма проблематичные. Действительно, неужели немцы не пожалеют Ангелу(?).

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