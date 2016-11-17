Ожидания по Украине

Проживающий в России известный украинский политолог Ростислав Ищенко сделал предположения о продолжении политического процесса на Украине в 2017 году. По его мнению, вопрос Донбасса (ввиду реальной политики действующего украинского руководства) уже решен. Донбасс движется в сторону России.

Это объективно разворачивает внутриполитическую ситуацию для украинских националистов в предсказуемой плоскости с очевидным вопросом: что проще, захватить Донбасс или свергнуть Петра Порошенко. Воевать по-крупному, имея за спиной Порошенко, они вряд ли захотят. Политолог обращает внимание на острый кризис украинской экономики, при этом украинское население вынуждено частично переходить на натуральное хозяйство регионов. В условиях разрушения экономических связей, остается скреплять единство страны только угрозой террора. При этом Украина как государственное образование полностью зависима от доброй воли внешних (глобалистких) сил, которые в 2017 году и продиктуют повестку.

Между тем, действующему украинскому руководству путь уже отрезан. Именно поэтому на базе Совета национальной безопасности и обороны создан штаб для реагирования на возможные протестные акции. Те, кто готовил "Майдан" отлично знают, как это делается. Однако, по мнению Ростислава Ищенко, вероятность нового "Майдана" мала. Уже лишь потому, что эта политическая технология не работает без внешней поддержки, которая вряд ли будет оказана.

Скорее, смена власти на Украине возможна в форме вооруженного переворота (со стороны радикалов). Однако, это произойдет лишь в том случае, если будет принято решение о "перезагрузке Украины".

P.S. "Перезагрузки" или ее разделе(?). Например, для локальной стабилизации и усиления Польши. По крайней мере, сделать из Украины "европейскую Финляндию" пока явно не получается. Просто такой задачи не было. Судя по пассивной "политической обороне" в Донбассе и отмены проекта "Новороссии", Кремль устраивают любые расклады по созданию "нейтральной Украины". Таким образом, инициатива как обычно на стороне американской администрации. Все ждут и лишь затем реагируют (или не реагируют).