"Скандал в благородном семействе"

Глава Русского экономического общества, профессор МГИМО Валентин Катасонов отметил ряд моментов, связанных с отставкой главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. По всем признакам здесь идут резонансные "подковерные игры". Это может касаться различных аспектов, в том числе и передела собственности. То есть, того, что называется приватизацией.

Сам Алексей Улюкаев, по мнению Валентина Катасонова, не проводил никакой экономической политики. Это была "говорящая голова" в правительстве, которая "создавала имитацию, что что-то решает и делает". Функция Улюкаева была чисто демонстрационной - имитировать деятельность и отвлекать народ. В общем, работа ретранслятора. Валентин Катасонов задержание бывшего министра оценивает довольно сдержано и предлагает не спешить оценивать данные следственные действия как "крестовый поход" против коррумпированной бюрократии. Если в ближайшие недели не последуют новые отставки, значит, это однозначно не перестройка аппарата правительства под новую экономическую программу.

Сравнительно недавно точно также была отставка министра Сердюкова. Многие почему-то рассчитывали, что он угодит за решетку. Однако, этого не случилось и бывший министр как ни в чем ни бывало, работает в государственной компании на административной должности.

Известный российский публицист Михаил Хазин сравнивает "дело Улюкаева" с "коробкой из-под ксерокса" от 1996 года. Тогда "команда Коржакова" на выходе из здания российского парламента задержала двух представителей команды Анатолия Чубайса. Это было видимой частью борьбы во власти силового блока и либерально-экономического. Тогда либеральная команда выиграла, а силовики, наоборот потеряли свои позиции. Михаил Хазин обращает внимание, что с 1996 года ни один известный либерал не пострадал за экономические преступления. Экономист предполагает, что Улюкаев вероятно довольно удобен с точки зрения сбора доказательной базы.

Особых талантов за бывшим министром не значится, своей карьерой он обязан близостью к "школе Гайдара - Чубайса". Таким образом, сейчас просто проверяется, насколько реально сильна «российская команда» поклонников Хиллари Клинтон. Если дело будет развалено, значит, получен ответ мощный. Если посадят, значит, чистка вероятно продолжится. Пока же Алексей Улюкаев расположился под домашним арестом и подозревается он лишь по одному эпизоду.