Сводка событий в Сирии за 16 ноября 2016 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что полученный российскими военными в Сирии опыт необходимо внедрять в практику подготовки войск. А также учитывать его при разработке перспективных образцов вооружения. «Опыт, полученный в ходе боевых действий против международных террористов в Сирии, должен последовательно внедряться в практику подготовки войск и органов управления, использоваться при проведении учений и внезапных проверок»,— заявил Путин на совещании с высшим руководством российских вооруженных сил.Кроме того, глава государства отметил, «что в плановом порядке идет переоснащение частей и соединений новыми образцами оружия». «В войска поступают современные ракетные комплексы стратегического назначения, новые атомные и многоцелевые подводные лодки, надводные корабли, активно совершенствуется система воздушно-космической обороны, обновляется авиапарк, вооружение и техника сухопутных и воздушно-десантных войск»,— уточнил президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не возобновляла удары по террористам в восточном Алеппо. «Режим не нанесения авиаударов по решению главнокомандующего, как вы знаете, был действительно продлен. Пока каких-либо иных заявлений насчет возобновления авиационных ударов по террористическим целям в восточном Алеппо не было», — сказал Песков.

Избранный президент США Дональд Трамп станет «естественным союзником» Дамаска, если всерьез займется борьбой с терроризмом, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью португальскому Rádio e Televisão de Portugal. При этом сами США «должны прекратить поддержку террористов в Сирии».

Когда речь идет о сотрудничестве, отметил Асад, оно должно происходить «между двумя юридическими правительствами, а не сотрудничество между правительством иностранного государства и любой фракцией внутри Сирии», подчеркнул он.

Асад сообщил, что не ждет многого от администрации Трампа, поскольку «аппарат власти не ограничивается президентом и его подчиненными, но включает в себя и лоббистов», которые будут пытаться оказать влияние на любого президента.

В Вашингтоне отказались предоставить доказательства ударов ВКС РФ по больницам в сирийском Алеппо. В ответ на просьбу сообщить о том, где именно произошли бомбардировки, представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что он не располагает точной информацией.

«У меня нет конкретной тактической информации о российских военных операциях относительно мест и положений на карте. Этого у меня нет. Как мы говорили, мы видели сообщения на этот счёт», — заявил Кирби, отказавшись также предоставить список больниц, по которым якобы наносились удары.

Источники в Пентагоне и Госдепе считают, что избранный президент США Дональд Трамп может возобновить реализацию соглашения о совместных с Россией ударах по террористам в Сирии.

Все удары российских сил в Сирии являются точеными, соразмерными, выверенными, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. «Все наши удары в Сирии являются точеными, соразмерными, выверенными, а наклейка всяких ярлыков – это дело тех, кто политически и другими способами противодействует России. Во-вторых, насчет каналов коммуникации и информирования других коллег о том, что там делается – это вопросы Минобороны. Они им уделяют существенное внимание. Работа идет не только по линии военных атташатов в Москве, но и напрямую. Что касается американцев, то военные контакты не прерываются, они продолжаются, в том числе и в Женеве, где работают военные делегации», – отметил высокопоставленный российский дипломат.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что мирные жители Алеппо, доведенные до отчаяния, пытались захватить продовольственный склад, находящийся под охраной террористов. «Отмечена попытка захвата местными жителями продовольственного склада боевиков», — сказал он. Конашенков сообщил также, что террористы расстреляли мирных жителей в Алеппо, собравшихся на стихийный митинг. По его данным, погибли 27 человек, сотни были ранены.

Он добавил, что в восточной части Алеппо нарастает сопротивление местных жителей против террора боевиков. Конашенков подчеркнул, что с начала текущей недели в подконтрольных террористам районах Алеппо прошло 11 протестных выступлений.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 945. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (20), Алеппо (17), Латакия (2), Хама (1), Дараа (1) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Силами российского Центра по примирению организовано и проведено сопровождение и доставка 6 сирийских детей в сопровождении родителей на аэродром Хмеймим для последующей отправки на лечение в ВМА им. С.М. Кирова. «Решение о срочной госпитализации было принято министром обороны России Сергеем Шойгу по результатам работы российских военных медиков, которые оказывают своим сирийским коллегам практическую и методическую помощь в лечении гражданского населения», — говорится в сообщении.

«Сирийская свободная армия» (ССА) при поддержке турецких войск решительно продвигаются к сирийскому городу Эль-Баб, захваченному террористами ИГ, заявил президент Турции Эрдоган. «Силы ССА находятся в двух километрах от Эль-Баба. Они действуют с нашей поддержкой и действуют решительно. Сейчас со стороны города оказывается сопротивление. Но мы рассчитываем, не сильно тратя время, все же завершить эту операцию»,– заявил Эрдоган.

Относительно вопроса о выводе курдских формирований из Манбиджа Эрдоган заявил, что они «уйдут оттуда в ближайшие дни». «Мы переговорили с силами коалиции. Они сказали, что выполнят обещание и выведут формирования в ближайшие дни на восток Евфрата»,– сообщил Эрдоган.

Конгресс США одобрил законопроекты о введении новых ограничительных мер в отношении Сирии, сообщает Reuters. Речь идет о санкциях в отношении властей Сирии и союзников — России и Ирана — за преступления против человечности. В Палате представителей за санкции проголосовали 419 депутатов. Сенат не прокомментировал, когда он может одобрить ограничительные меры.

Московский окружной военный суд приговорил россиянина, проходивший обучение в лагере подготовки боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии, к 11 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима.

Чеченская террористическая группировка в Сирии, «Джунд аль-Шам» распалась, эмблема на Фото 2.

Алеппо. В Алеппо в лагере беженцев в районе Аль-Джамилия, нуждающимся передано около 1 тонны продовольствия, в районе Хайй-эш-Шахба города Алеппо для русской общины выдано около 3 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Азизи и квартал Эль-Машарка в городе Алеппо.

Прочие вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. кварталы «1070», Маньян, «3000», Дахия-эль-Асад, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», школу Хикма, районы картонной фабрики и станции сотовой связи «Сириятел» в городе Алеппо, позиции правительственных войск около крепости Карьят-Халаб.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В течение суток из блокированных районов Алеппо вышло 17 мирных жителей (из них 8 детей) и 1 боевик.

При поддержке ВКС РФ, САА атаковала район Рашиддин-5 в западных пригородах Алеппо.

Боевиками оставлен район Акраба, сейчас там работают саперы САА, разминирующие значительное количество СВУ, установленных джихадистами.

ВКС РФ нанесли массированные авиаудары по коммуникациям боевиков в районе н.п. Хан Тумен, Haritan, Hayyan, Кафр-Хамра и равнин Анадан.

В район военного аэродрома Кувейрис прибывают значительные подкрепления САА.

ИГиловцы отбили у ССА н.п. Кабасин.

Курдские YPG начали вывод сил из города Манбидж, для планируемого наступления на Ракку.

Курдские отряды SDF взяли н.п. Berşaya, Qanlê Qoyê, Hutah Qarah, Elwashli, Kundurlî, Abu Hajji, расположенные к северо - востоку от аль-Баб (Фото 3).

SDF взяли н.п. Телль ас-Саман, расположенный на одной из двух главных дорог, ведущих непосредственно на юг к Ракке.

Протурецкие боевики выбили ИГиловцев из н.п. Агиль, Wiran и Shuweiha.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Икко и Айн-Эль-Кантара.

Хама. Жителям н.п. Масьяф передано 150 кг продовольствия.

Боевики обстреляли н.п. Суран.

Хомс. Военнослужащие САА задержали грузовик с 2237 кг каннабиса, который держал путь к "умеренным" боевикам в провинцию Хомс (Фото 4).

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блудан, Кафер-Батна, район стадиона Эль-Аббасийин населенного пункта Джобар, автомагистраль в районе населенного пункта Дума и позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих террористов из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, противотанковых гранатометов, минометов и стрелкового оружия подверглись н.п. Арбил, Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Бала-Эль-Джалида, Бала-Эль-Кадима, лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Дума, электростанция, спортивная площадка в населенном пункте Джобар и позиции правительственных войск на горе Телль-Каукаб.

Боевики начали контрнаступление с целью снять осаду с города Хан-аль-Шейх в Западной Гуте.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман.

Хама. Президент САР Башар Асад назначил нового губернатора провинции Хама. Мухаммад Абдалла аль-Хазури сменил Гассана Омара Халяфа, который руководил регионом на протяжении трех лет.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Дейр-эз-Зор. ИГиловцы безуспешно атаковали позиции САА в районе южного периметра военного аэродрома Дейр-эз-Зор

САА были нанесены артиллерийские удары по штаб-квартире Исламского государства на острове Сакр.

ВВС САР атаковали боевиков в районе Al-Hamidiyah на восточном берегу реки Евфрат.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила три нефтяные скважины и шесть автоцистерн ИГ. У города Абу-Камаль - тактическую единицу, маршрут снабжения и транспортное средство ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила три тактических единицы, две боевые позиции, транспортное средство и маршрут поставок ИГ. У города Шададди - два пути снабжения ИГ.