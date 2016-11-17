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Главная Применение ИГИЛ ИПРИТа в Алеппо против курдов подтверждено! опубликовано Марат Мусин в Чт, 17/11/2016 - 08:27

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16 сентября 2016 года населенный пункт Ум-хош подвергся газовой атаке. Боевики открыли огонь по наступающим отрядам курдской самообороны. Террористы обстреливали селение где в основном находились мирные жители. Наша съемочная группа оказалось первой, которой удалось побывать на месте применения отравляющих веществ. С риском для жизни наши корреспонденты фиксировали все происходившее в этот день. Мина кустарного производства пробила стену и разорвалась внутри бытовой постройки. Мирные жительницы находились недалеко от места взрыва и сначала не поняли, что попали в зону поражения. В скором времени женщины потеряли сознание и были доставлены в районную больницу города Африн. По характеру поражений врачи дали однозначное заключение - против мирного населения был применен иприт. Мы не могли оставить неосвещенной эту тему.

5 ноября 2016 года российско-курдский гуманитарный центр провел международную конференцию, посвященную применению химического оружия в Сирии, на которой присутствовали как российские, так и иностранные журналисты. Были заслушаны пострадавшие и а так же свидетели химических атак. Итогом конференции стало обращение на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором участники просили остановить расползание оружия массового поражения по всему Ближнему Востоку. И эта просьба не осталась незамеченной.

16 ноября 2016 года съемочная группа агентства Анна-ньюс сопровождала специалистов войск радиационной, химической и бактериологической защиты к месту отбора проб, для установления типа отравляющего вещества. Корреспондент нашего агентства вместе с российскими специалистами смог попасть в техническую постройку, в которой разорвался снаряд. Даже через два месяца на месте ощущается стойкий чесночный запах. Эксперты отобрали пробы внутри помещения для углубленного анализа в сирийской и российских лабораториях. Кроме того, нами была обнаружена неразорвавшаяся мина, в которой предположительно находилось отравляющее вещество. Курдский отряд самообороны, с помощью нехитрых приспособлений извлек неразорвавшийся снаряд. Российские специалисты тут же приступили к проведению экспресс анализа на месте. В результате, в мине был обнаружен Иприт. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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