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Без России харьковское машиностроение погибнет

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео
turbina
Разрыв экономических связей с РФ, произошедший по инициативе самой Украины её же экономику и губит. Об этом, в частности, говорится в обращении коллектива ООО «Змиевский машиностроительный завод» в Харькове: «Руководство предприятия и его сотрудники призывают вас как можно скорее преодолеть разногласия и возобновить полноценные экономические отношения с Россией и другими странами СНГ».

Машиностроители также отмечают, что с 2014 года рынок сбыта продукции их предприятия ограничился только территорией Украины и завод оказался в тяжёлом экономическом положении. При этом надежды на ассоциацию с Евросоюзом не оправдались.

Созданное более девяносто лет назад предприятие, на котором занято более трёх с половиной тысяч людей сейчас на грани банкротства. Оно стало уже седьмым по счёту промышленным гигантом, требующим у Порошенко возобновления сотрудничества с Россией.


Василий Семёнов

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