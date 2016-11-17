Без России харьковское машиностроение погибнет

Разрыв экономических связей с РФ, произошедший по инициативе самой Украины её же экономику и губит. Об этом, в частности, говорится в обращении коллектива ООО «Змиевский машиностроительный завод» в Харькове: «Руководство предприятия и его сотрудники призывают вас как можно скорее преодолеть разногласия и возобновить полноценные экономические отношения с Россией и другими странами СНГ».

Машиностроители также отмечают, что с 2014 года рынок сбыта продукции их предприятия ограничился только территорией Украины и завод оказался в тяжёлом экономическом положении. При этом надежды на ассоциацию с Евросоюзом не оправдались.

Созданное более девяносто лет назад предприятие, на котором занято более трёх с половиной тысяч людей сейчас на грани банкротства. Оно стало уже седьмым по счёту промышленным гигантом, требующим у Порошенко возобновления сотрудничества с Россией.