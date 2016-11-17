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Пока еще вице-президент, Джозеф Байден продолжает курировать Украину

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 11:01 Новость: тема тэги гео
PORBAJ
Президент Украины Петр Порошенко не может расстаться с рекомендациями своего американского хозяина. В ходе телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом он обсудил сохранение политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, Порошенко и Байден отметили важность координации усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями. Также собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и США, а также вопросы региональной безопасности в контексте результатов президентских выборов.
"Особое внимание собеседники также уделили продолжению поддержки реформ в Украине, которые начали приносить ощутимые результаты", - сказано в сообщении.

Надо полагать многотысячные акции противников действий украинских властей на улицах Киева, а также прочих украинских городов и есть те «ощутимые результаты».

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