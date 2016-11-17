Националисты пытаются лишить коллектив «Потап и Настя» права на выступления

Главное управление полиции Киева сообщило, активисты националистической партии "Свобода" вечером 16 ноября попытались сорвать концерт музыкальной группы "Потап и Настя" в Киеве, закидывая посетителей помидорами и яйцами. Это далеко не первый случай, когда музыкальную группу и её поклонников третирует мракобесы из националистических группировок.

Ранее концерт коллектива, запланированный на 29 октября во Львове отменили, допустив, что причиной могут быть действия националистов на западе Украины.

"Около "Дворца "Украина" перед началом концерта Потапа и Насти около 30 человек с флагами "Свободы" … кидали в людей, которые шли на концерт, яйца и помидоры", — сказал представитель полиции. Собравшиеся у концертного зала люди кричали "прочь пророссийских артистов".

В результате происшествия правоохранители задержали пять человек и доставили их в отделение полиции. Вначале было сообщение, что никто из граждан не пострадал. Однако, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook сообщил о том, что два человека, среди которых ребенок, пострадали в результате столкновений перед концертом.





"Возле Дворца "Украина" беспорядки… Честно, я не знаю кто прав, а кто виноват. Но только со слов тех людей, которые обратились за помощью: 19-летнего парня с серьезными травмами везут в "скорой" с пульсом 40. Девятилетнюю девочку медики спасают от отравления слезоточивым газом. Никакая политика не оправдывает ситуацию, когда страдают дети. Кто бы ни был виноват, он будет наказан", — написал Прокопив.

В неотвратимость наказания слабо верится, потому что уже неоднократно фашиствующие укронацисты после спровоцированных ими беспорядков выходили «сухими из воды» украинского «правосудия».