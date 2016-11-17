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Главная Политический игнор: Трамп не придает значения звонкам Порошенко опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 12:16

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Команда Дональда Трампа не придала значения его первому разговору в качестве президента с главой Украины Петром Порошенко. Пресс-служба Трампа даже не стала публиковать релиз о нем, хотя до этого рассказала о беседе миллиардера с Владимиром Путиным.

На Украине разговором гордятся и подробно рассказывают о нем. В Киеве утверждают, что в ходе этого разговора Порошенко заверил Трампа "в готовности к активному сотрудничеству в интересах укрепления стратегического партнерства" и пригласил его нанести "визит на Украину в удобное время". Это не первый случай игнора, в сентябре Трамп не захотел встречаться с Порошенко на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Однако украинские власти не теряют надежды. В администрации Порошенко заявили о готовности сотрудничать с новым избранным президентом США.

Напомним, в ходе предвыборных кампаний власти страны пытались помочь на выборах кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон.

Тем временем эксперты-политологи называют Украину одной из стран, которым победа Трампа сулит проблемы. Заявления миллиардера о пересмотре связей США, нежелании расходовать ресурсы на демократизацию третьих стран, стремление к нормализации отношений с Россией и позиция по Крыму, могут говорить о значительном сокращении в будущем политической и финансовой поддержки Киеву со стороны США. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее