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Главная Брифинг представителей ГТК, Генпрокуратуры и финансовой полиции ГКНС ЛНР опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 12:19

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Правоохранители Республики в рамках спецоперации "Стоп, контрабанда!" за два месяца изъяли у контрабандистов товары на сумму более 7,8 млн руб. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Руслан Бутов.

"В результате проведения операции были изъяты товарно-материальные ценности, которые были незаконно перемещены на территорию Луганской Народной Республики как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины и ДНР", - отметил он.

"Всего изъято товаров на сумму более 7 миллионов 800 тысяч рублей", - сообщил Бутов.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура как орган, который рассматривает административные протоколы, которые поступают из Таможенного комитета, "старается оперативно проводить заседания для того, чтобы рассмотрение дел административных не затягивалось, и товарно-материальные ценности поступали вовремя в реализацию и в дальнейшем денежные средства от их реализации поступали в бюджет Республики".

"По результатам рассмотрения таких протоколов конфисковано товарно-материальных ценностей на сумму более 5 миллионов рублей", - сообщил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее