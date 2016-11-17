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Главная В Народной милиции ЛНР прошла внезапная проверка боеготовности опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 12:22

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Внезапная проверка боеготовности подразделений прошла сегодня в Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко. Он рассказал, что поднятые рано утром по тревоге выдвинулись на несколько полигонов Республики для отработки задач по отражению атаки условного противника.

"В целях поддержания высокого уровня готовности подразделений и частей Народной милиции сегодня в 5.00 утра подразделения Народной милиции получили сигнал о приведении в высшую степень боеготовности и вводную о выдвижении в условный район для отражения наступления противника", - сказал Марочко.

Он уточнил, что решение о проведении "внезапной проверки боеготовности" было принято "в связи со сложной военно-политической обстановкой, постоянными провокациями киевских силовиков и их попытками вновь развязать боевые действия".

"Мотострелковые подразделения, выполнив задачу по удержанию района обороны, перешли в контрнаступление с задачей разгрома противника и его преследования с целью закрепления успеха", - рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что в ходе проверки подразделения показали высокую слаженность и оперативность при выполнении поставленных задач. Также были проверены навыки военнослужащих в применении вверенных вооружений и техники. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее