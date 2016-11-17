С каждым днем «перемирие» на Донбассе становится все опаснее

По сообщениям силовых ведомств ДНР, украинские террористы в ночь на 17 ноября выпустили по прифронтовым пригородам Донецка 297 артиллерийских снарядов и мин.«С 18:00 до 01:30 украинская сторона выпустила 297 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка на западе Донецка, бывшей территории аэропорта и окрестностям «Вольво-Центра» на севере столицы, окраинам Докучаевска, территории промзоны под Ясиноватой, селам Спартак к северу от Донецка, Саханка, Коминтерново и Безыменное Новоазовского района ДНР», — рассказал представитель ведомства.

Кроме тяжелых орудий по прифронтовым территориям работали БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие.

О разрушениях в результате ночных обстрелов сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько. В поселке Зайцево на улице Кондратенко, 212, с северной стороны Горловки, в результате прямого попадания, сгорел жилой дом.

Также повреждены два дома в Докучаевске и в селе Коминтерново, здесь по предварительным данным повреждено три дома по улице Кирова. В центре поселка Саханки украинские нацисты повредили здания почты и столовой, сообщили в пресс-службе райадминистрации Новоазовского района.

Глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский сообщил, что в результате артогня ВСУ поврежден один дом по улице Горького, 17. «В результате попадания повреждена кирпичная кладка частного дома», — сказал он.

Нарушено электроснабжение на юге Республики. «Как сообщил оперативный дежурный министерства угля и энергетики, 16 ноября около 23:00 при мощном артиллерийском обстреле была повреждена высоковольтная линия 35 кВ «Тельманово-Новоселовка», обесточено шесть трансформаторных подстанций, которые питали села Белокаменка и Григорьевка», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что энергетики приступят к осмотру повреждений и ремонтным работам, как только позволит обстановка.

К сожалению, из-за непрекращающихся обстрелов, энергетики ДНР не могут приступить к восстановлению энергоснабжения села Крутая Балка Ясиноватского района, обесточенного в результате обстрелов со стороны ВСУ 13 ноября. Люди четвертые сутки без света.

Информация о жертвах и разрушениях еще уточняется.