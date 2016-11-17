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Главная Лучше помоги себе сам - скорая медицинская помощь по украински опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 13:32 Новость: тема тэги гео Со следующего года Минздрав Украины собирается реформировать скорую помощь. Чиновники хотят, чтобы кареты скорой приезжали на вызов в течение четырех-восьми минут, а не 15–20, как сейчас. Для этого планируют расширять сеть подстанций, а нехватку профессиональных врачей, которых к слову нехватает уже сейчас, восполнить за счет так называемых парамедиков, то есть людей - не имеющих к медицине никакого отношения, но прошедших ускоренные курсы «молодого бойца». Сами врачи в реформу не верят и опасаются, что такие изменения лишь разрушат остатки службы.

Подготовку к реформе начали уже сейчас, открыв специальные курсы для парамедиков, где обучение будет проходить от 30 часов до шести дней. На курсах будущих псевдоврачей учат тому, как провести сердечно-легочную реанимацию (сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца), остановить разные виды кровотечений, наложить повязку, восстановить дыхание при закупоривании легких, оказать первую помощь при ожогах. Но понятно, что обучение в объеме 30 часов не дает практически никаких профессиональных навыков и знаний.

К слову, многие врачи признаются: до сих пор министерство не объяснило им, что такое парамедики. «Их нет в классификации профессий, нет закона, который регламентирует их деятельность. Начинать нужно с этого, а не с шестидневных курсов. Вы бы хотели, чтобы, когда у вас будет криз или сердце прихватит, чтобы к вам приехал волонтер без медобразования, но после окончания курсов?» — сказал один из руководителей подстанции Киева.

Экс-министр здравоохранения Олег Мусий считает, что парамедики — это большая афера. «Нельзя на скорых оставить только парамедиков, у которых даже нет образования — это все самодеятельность. В США, на которые ориентируются в Минздраве, парамедики делятся на три категории — это как у нас санитары, фельдшеры и врачи. При этом там парамедиков создали потому, что их государству содержать гораздо дешевле, чем подготовить толковых врачей», — говорит Мусий.

Еще одно новшество от Минздрава — приезд скорой на вызов в течение четырех-восьми минут, а не 15–20, как было ранее, врачи тоже поддают сомнению.

Не верят медики и в то, что новые подстанции оборудуют новой техникой. «Для этого нужны деньги, а у нас их не хватает даже на небольшой ремонт. У нас нет манекенов, на которых можно тренироваться, всех до сих пор учат по картинкам», — рассказал глава независимого профсоюза сотрудников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Так что похоже, что медицина в ближайшее время в Украине будет строиться по принципу - «спасение утопающих дело рук самих утопающих». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее