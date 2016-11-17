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Украинские националисты хотят закрыть русскоязычным украинцам возможность получать образование и работу

опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 13:41 Новость: тема тэги гео
ukrnazi22
Бывший депутат украинской Верховной Рады, член ВО Свобода Ирина Фарион заявила, что русскоязычные жители Украины, не желающие переходить на украинский язык, в перспективе будут лишены права на образование и работу.
"Путин идет сюда с какой мотивацией? С очень простой. Он защищает "русскоязычное население". Мы на них абсолютно не должны обращать внимания – мы должны упрямо делать свое дело. Это граждане Украины, которые должны выполнять закон. А закон – это 10-я статья Конституции Украины. А если ты не выполняешь закон, ты не должен получать образование, работу. До каких пор мы еще будем обращать внимание на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество?", - заявила Фарион.
Отметим, что согласно десятой статьи Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык. Однако там же сказано, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом. Но украинские националисты, как впрочем и Киевская власть не считают нужным считаться с законами, которые идут вразрез с их интересами.
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Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"