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Александр Лукашенко предложил свои услуги в проведении выборов на Донбассе

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 14:18 Новость: тема тэги гео
lukahenko

Президент Белоруссии предложил новый вариант, позволяющий сдвинуть с мертвой точки Минские соглашения. Белоруссия как никто заинтересована в прекращении военного конфликта на Украине, потому что организованный нелегальный трафик оружия из Украины через белорусскую границу идет потоком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на пресс-конференции в Минске.

"На Юге война. Нам с Украиной 1,2 тысячи километров приходится закрывать границу грудью, потому что потоком идет оружие, взрывчатка… Мы уже задерживаем их не только на границе, а и на железнодорожном вокзале. Нам очень непросто", — сказал Лукашенко.

Он призвал не считать Белоруссию "людьми сторонними, которые просто должны наблюдать за конфликтом". Президент пояснил, что трафик оружия и участники боевых действий, возвращающиеся на родину, очень беспокоят Минск.
Белоруссия готова провести выборы в Донбассе и охранять границу России и Украины на спорных участках.

"Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, при том честно, абсолютно честно — мы готовы это организовать… Если вы хотите, чтобы мы эти 400 километров границы между Украиной и Россией на этом этапе закрыли, навели порядок — мы это сделаем", — сказал Лукашенко- Если вы этого хотите. Сами мы не полезем туда", — подчеркнул Лукашенко.

Остается заставить Киев выполнить все взятые на себя обязательства: предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания ополченцев, а также принять поправки в конституцию.

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