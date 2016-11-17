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Украина, скорее всего, не получит четвертый транш МВФ

опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 14:33 Новость: тема тэги гео
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После завершения работы миссии Международного валютного фонда в Украине, замглавы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что по результатам работы миссии, Украина, скорее всего, не получит четвертый транш МВФ. Миссия работала в Украине с 3 по 16 ноября. Напомним, 14 сентября МВФ выделил Украине очередной кредитный транш в размере 1 млрд. долларов по программе расширенного финансирования EFF. Изначально предполагалось, что третий транш составит 1,7 млрд. долларов, но в связи с недостаточным объемом выполнения обещанных Украиной реформ, объем транша в итоге был снижен до 1 млрд. долларов. Ранее предполагалось, что до конца этого года МВФ может выделить Украине ещё один транш кредита в $1,3 млрд. Но судя по всему этим надеждам Киева не суждено сбыться.
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корреспондент "Анна-ньюз"