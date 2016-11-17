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Главная Более 70% украинцев не видят уменьшения коррупции в Украине опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 14:41 Новость: тема тэги гео Согласно данным исследования международной организации Transparency International, свыше 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а власти не хотят разоблачать взяточников. Опрос проводился в 42 странах Европы и Центральной Азии с ноября 2015-го по июль 2016 года. В Украине в опросе поучаствовали 1507 респондентов.

56% украинцев считают коррупцию одной из главных проблем в государстве, почти половина не сомневается в том, что на правительственные решения в стране влияют олигархи.

86% опрошенных негативно оценили попытки украинских властей искоренить коррупцию.

Больше всего взяточников, по мнению украинцев, – среди госслужащих (65%), народных депутатов (64%), налоговиков (62%), судей (61%) и полицейских (54%).

Президента и премьер-министра коррупционерами назвали 60% опрошенных. Последнее место в рейтинге занимают религиозные лидеры (32%).

Как отмечается в исследовании, украинце привыкли к коррупции в повседневной жизни.

За последний год они чаще всего платили взятки в детских садах и школах (38%), в медицинских учреждениях (33%), представителям дорожной полиции (33%), а также в сфере социальной защиты.

И хотя почти треть украинцев готова отказать взяточнику, но 42% опрошенных считают, что сообщать о факте коррупции в соответствующие органы не следует: по мнению одних, от этого ничего не изменится, другие же боятся последствий такого изобличения. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее