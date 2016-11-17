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Более 70% украинцев не видят уменьшения коррупции в Украине

опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 14:41 Новость: тема тэги гео
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Согласно данным исследования международной организации Transparency International, свыше 70% украинцев убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а власти не хотят разоблачать взяточников. Опрос проводился в 42 странах Европы и Центральной Азии с ноября 2015-го по июль 2016 года. В Украине в опросе поучаствовали 1507 респондентов.
56% украинцев считают коррупцию одной из главных проблем в государстве, почти половина не сомневается в том, что на правительственные решения в стране влияют олигархи.
86% опрошенных негативно оценили попытки украинских властей искоренить коррупцию.
Больше всего взяточников, по мнению украинцев, – среди госслужащих (65%), народных депутатов (64%), налоговиков (62%), судей (61%) и полицейских (54%).
Президента и премьер-министра коррупционерами назвали 60% опрошенных. Последнее место в рейтинге занимают религиозные лидеры (32%).
Как отмечается в исследовании, украинце привыкли к коррупции в повседневной жизни.
За последний год они чаще всего платили взятки в детских садах и школах (38%), в медицинских учреждениях (33%), представителям дорожной полиции (33%), а также в сфере социальной защиты.
И хотя почти треть украинцев готова отказать взяточнику, но 42% опрошенных считают, что сообщать о факте коррупции в соответствующие органы не следует: по мнению одних, от этого ничего не изменится, другие же боятся последствий такого изобличения.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"