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Белоруссия обеспокоена потоком нелегального оружия из Украины

опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 14:48 Новость: тема тэги гео
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заметное увеличение потока нелегального оружия из Украины в Беларусь угрожает безопасности страны. Об этом он сказал сегодня, во время общения с представителями средств массовой информации и блогерами из России.
"Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожных вокзалах. Нам очень не просто", - заявил Лукашенко.
Президент сказал, что весь поток оружия и взрывчатки, который раньше перемещался через Прибалтику и Украину, сегодня хлынул через Беларусь.
"Требуются большие усилия и затраты, чтобы удерживать здесь безопасность", - сказал Лукашенко.
По его словам, у РФ и Беларуси "есть ни с чем не сравнимая ценность — мир и согласие в доме",
"Всеми силами мы обязаны беречь это достояние, чтобы за спокойную жизнь людей не пришлось платить кровью, как это происходит во многих местах. К прискорбию, и в близкой и родной нам Украине", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь и Россия выступают единым фронтом, когда "речь идет о ключевых вопросах международной политики". "В это непростое время белорусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильными, уметь заставить считаться с собой, сообща отстаивать наши интересы", — сказал Лукашенко.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"