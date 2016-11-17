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Снайперы охотятся на людей возле Горловки

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 15:57 Новость: тема тэги гео
snsjper
Украинские террористы обстреливают поселок Зайцево (один из северных пригородов Горловки) не только из орудий и минометов. В последние двое суток под Зайцево вновь активизировались снайперы ВСУ.

Выстрелы из снайперских винтовок раздаются днем и ночью. В темное время суток вражеские стрелки применяют приборы ночного видения. Внешне стрельба ведется без всякой системы, при этом снайперы часто меняют позиции.

Со снайперских точек стрельба раздается как в сторону позиций армии ДНР, так и по улицам поселка.

Командиры армии ДНР, чьи подразделения защищают позиции у поселка Зайцево, полагают, что противник перебросил на это направление дополнительные снайперские группы.

Убитых или раненых от снайперского огня среди бойцов армии ДНР, так же, как и среди жителей поселка, в течение двух суток - 15 и 16 ноября - нет. Пока больше похоже на то, что командование ВСУ поставило перед снайперами задачу воздействовать непрерывной стрельбой на психологическое состояние бойцов ДНР и местного гражданского населения. Это входит в понимание украинской стороной «режима тишины».

Но нужно быть начеку, так как снайперы в любой момент могут возобновить огонь на поражение.

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