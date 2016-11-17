Международный суд в Гааге не считает сепаратистами людей, погибших в Одессе 2 мая 2014 года

В опубликованном 14 ноября отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге о действиях по предварительному расследованию ситуации в Украине начиная с Евромайдана, говорится:

«События 2 мая 2014 г. в Одессе на юге Украины еще более усилили антиправительственные настроения в восточных областях. Противостояние в Одессе между противниками и сторонниками федерализации переросли в насильственные столкновения и послужили причиной смерти 40 человек (неточность, погибли 48 человек – ред.). В числе погибших были в основном сторонники федерализации, которые укрылись в Доме профсоюзов, в котором затем начался пожар».

Международный уголовный суд называет погибших сторонниками федерализации, а не сепаратистами, как практически официально на всех уровнях называют погибших одесситов на Украине. Кроме того, указывается, что именно одесская трагедия привела к эскалации война на Донбассе.

Напомним: 2 мая 2013 года в Одессе произошло столкновение украинских националистов-майданщиков с противниками евромадана. В результате, укрывшиеся в Доме профсоюзов 48 одесситов погибли. Шесть из них скончались от огнестрельных ранений, полученных во время столкновений в центре Одессы. Остальные задохнулись в дыму и погибли от огня пожаре. Расследование дела на Украине идет до сих пор, причем виновными оказываются именно «сепаратисты», в том числе, погибшие 2 мая в одесском Доме профсоюзов.