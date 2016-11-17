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Каратели поливают огнем луганские села

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 16:13 Новость: тема тэги гео
dom
На луганском фронте украинские каратели не прекращают обстреливать села Калиновское, Веселая Гора, Сокольники, Желтое и некоторые другие. В зоне обстрелов постоянно находится также памятник князю Игорю и его дружине.

На протяжении суток 15 ноября крупных обстрелов населенных пунктов ЛНР было семь, днем 16 ноября поселки Калиново, село Калиновское украинские вояки обстреляли дважды, и в ночь на 17 ноября обстрелов также было два.

При обстрелах населенных пунктов украинские вояки применяли противотанковые гранатометы, стреляющие бронебойными боеприпасами. Огонь велся также из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, орудий боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

Поселок Калиново на протяжении трех последних суток обстреливается со стороны села Новозвановка Попасняского района, а село Калиновское украинские каратели поливали огнем со своих позиций, находящихся под поселком Луганское.

В шахтерском городке Ирмино, где находилась шахта «Центральная-Ирмино», в забое которой в 1935 году свой знаменитый рекорд добычи угля установил Алексей Стаханов, символом времени стал частный двухэтажный дом. Но теперь хозяину дома, если он дождется мирного времени, придется полностью менять крышу и заново строить трубу домашней системы отопления. Осколки снарядов и мин пробили кровлю и дымоход.

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