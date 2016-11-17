Украинские таможенники начали забастовку и не пускают голодных украинцев в Польшу

Пограничники Львовского отряда на таможенном пункте «Устилуг» прекратили осуществлять сервисное обслуживание транспортных средств, движущихся в Польшу.

Об этом они сообщили мэру Устилуга Виктору Полищуку, прислав ему смс-сообщение на телефон.

Конкретной причины, по которой пограничники отказались контролировать таможенный пункт, не сообщается. Известно, что вчера им было выдано внутреннее распоряжение. Во Львовском отряде считают, что контролирующие функции должна выполнять полиция.

У пункта пропуска выстроились километровые очереди автомобилей. Машины простаивают вдоль главной улицы города. Жители Устилуга недовольны сложившейся ситуацией.

Раз в полчаса к таможенному пункту приезжают патрульные.