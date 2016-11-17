Госпогранслужба Украины заявляет, что вывоз оружия с Украины в Беларусь – лишь «единичные случаи»

Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян, комментируя высказывания президента Беларуси
, которое тот сделал во время общения с представителями средств массовой информации и блогерами из России, уверяет, что граница с Беларусью надежно охраняется, и Госпогранслужба не фиксирует существенных потоков вывоза оружия.
"Мы не фиксируем на данный момент существенных потоков вывоза оружия из Украины. Единичные случаи случаются, но говорить о том, что существуют некие стабильные трафики или целые каналы, оснований нет. Слова президента соседнего государства я не могу комментировать, но ситуация не имеет такого масштабного характера, как говорится в заявлении", - заявил Слободян.
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