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Госпогранслужба Украины заявляет, что вывоз оружия с Украины в Беларусь – лишь «единичные случаи»

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 16:44 Новость: тема тэги гео
oleg_slobodyan
Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян, комментируя высказывания президента Беларуси, которое тот сделал во время общения с представителями средств массовой информации и блогерами из России, уверяет, что граница с Беларусью надежно охраняется, и Госпогранслужба не фиксирует существенных потоков вывоза оружия.

"Мы не фиксируем на данный момент существенных потоков вывоза оружия из Украины. Единичные случаи случаются, но говорить о том, что существуют некие стабильные трафики или целые каналы, оснований нет. Слова президента соседнего государства я не могу комментировать, но ситуация не имеет такого масштабного характера, как говорится в заявлении", - заявил Слободян.

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