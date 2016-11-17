Главная

Украинские оккупанты обстреляли больницу на окраине Донецка, ранен врач

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 16:51 Новость: тема тэги гео
bolniza
Обстрел произошел в четверг, 17 октября, днем. ВСУ обстреляли из минометов больницу в прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. По данным минобороны ДНР, в результате обстрела пострадал врач, осколками повреждено 25 окон в здании больницы.

«Сегодня днем во время обстрела больницы №21 в поселке Октябрьский Куйбышевского района пострадал врач», - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним: поселок Октябрьский — один из самых обстреливаемых в Донецке, причем даже во время так называемого «перемирия», ведь до украинских позиций по прямой всего полтора-два километра. 21-я городская больница за время войны пережила десять только прямых попаданий! Украинские «Грады» прилетали и в детское отделение, и в гараж...

Во время активной фазы войны в больнице не было света и воды, но она работала - операционную из-за обстрелов перенесли в подвал и продолжали лечить людей. Сюда шли местные жители, чтобы переждать очередной обстрел, здесь жили те, кто остался без жилья.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет