Украинские оккупанты обстреляли больницу на окраине Донецка, ранен врач

Обстрел произошел в четверг, 17 октября, днем. ВСУ обстреляли из минометов больницу в прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. По данным минобороны ДНР, в результате обстрела пострадал врач, осколками повреждено 25 окон в здании больницы.

«Сегодня днем во время обстрела больницы №21 в поселке Октябрьский Куйбышевского района пострадал врач», - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним: поселок Октябрьский — один из самых обстреливаемых в Донецке, причем даже во время так называемого «перемирия», ведь до украинских позиций по прямой всего полтора-два километра. 21-я городская больница за время войны пережила десять только прямых попаданий! Украинские «Грады» прилетали и в детское отделение, и в гараж...

Во время активной фазы войны в больнице не было света и воды, но она работала - операционную из-за обстрелов перенесли в подвал и продолжали лечить людей. Сюда шли местные жители, чтобы переждать очередной обстрел, здесь жили те, кто остался без жилья.