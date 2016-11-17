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Нацисты Тернополя готовятся торжественно праздновать годовщину развала Украины

опубликовано vinodelov в Чт, 17/11/2016 - 17:01 Новость: тема тэги гео
Евромайдан

День государственного переворота собрались отмечать 21 ноября на Тернопольщине. Мероприятия проведут с целью чествования участников государственного переворота. Уже сформирован детальный план мероприятий по случаю третьей годовщины начала преступного евромайдана.

«Готовимся к важной дате. Это событие должно быть зафиксировано в нашей памяти. Поэтому в учреждениях культуры будут проведены определенные мероприятия. Например, в областной универсальной научной библиотеке состоится выставка литературы, посвященной событиям евромайдана. Также будут проведены встречи со студенческой молодежью. В краеведческом музее мы начали сбор материалов по евромайдану, будут представлены различные артефакты со времени этих событий. Также будет выставка фотографий. В библиотеке для молодежи также будет выставка фотографий и встреча с молодежью. В учебных заведениях будут проведены воспитательные часы с исполнением музыкальных произведений на эту тему, с воспоминаниями. А 24-го ноября запланирован концерт симфонического оркестра и хора „Трембита“ из Львова. Думаю, что это тоже будет интересный вечер. Ведь мы планируем, чтобы там были и воспоминания, и оценка тех событий», — рассказывает начальник управления культуры ОГА Григорий Шергей.

Жителей Тернопольщины призывают активно участвовать в праздновании третьей годовщины начала развала Украины и в чествовании рагулей с майдана.

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