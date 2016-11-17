Украина уже не надеется на получение транша МВФ до конца года

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий сообщил в четверг о завершении работы на Украине миссии ключевого кредитора Киева Международного валютного фонда (МВФ). В ближайшее время миссия сделает заявление по итогам переговоров с властями страны. Прогноз самого Чурия на получение очередного транша МВФ до конца года весьма пессимистический.

По его словам, вероятность получения четвертого транша от МВФ по программе "Механизм расширенного финансирования" (EFF) несколько снизилась. "В ближайшие дни Международный валютный фонд выпустит заявление по вопросу окончания работы миссии", — цитирует слова Чурия информагентство УНИАН.

"К НБУ вопросов нет, в то же время, поскольку приближается конец года, мы считаем, что риски неполучения транша в сумме 1,3 миллиарда долларов несколько увеличиваются", — сказал Чурий. Он не исключил, что совет директоров фонда может перенести вопрос выделения очередного кредитного транша на следующий год.

Напомним: очередная миссия МВФ начала работу на Украине 3 ноября. От результатов ее работы, в частности, будет зависеть получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года.