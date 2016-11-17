Юные музыканты ДНР отправились на международный конкурс

В четверг, 17 ноября, ученики донецкой музыкальной школы № 1 им. Н. Леонтовича, школы искусств № 2 им. А. Ханжонкова Макеевки, Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей отправились на VIII Международный конкурс исполнительского искусства «Золотые таланты Содружества» в город Железногорск Курской области.

В этом году к Международному Дню защиты детей юные музыканты из ДНР уже одержали победу на международном конкурсе духовых оркестров в Воронеже. Оркестр донецкой музыкальной школы №1 им. Леонтовича стал обладателем первой премии на Международном конкурсе «Воронежские духовые ассамблеи-2016». В конкурсе принимали участие около 500 юных музыкантов из разных городов России. Можно надеяться, что и на этот раз талантливые дети Донбасса будут иметь заслуженный успех, несмотря на то, что многим из них приходилось готовиться к конкурсу под канонаду обстрелов.