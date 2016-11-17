Чиновник мэрии Львова получил взятку напротив областного управления СБУ

Незаконные действия начальника управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрия Гольца, которого сегодня задержали на взятке, работники военной прокуратуры документировали более 10 месяцев.

Об этом 17 ноября на брифинге сообщил первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины Евгений Белоусов.

По его словам, еще в начале этого года в СБУ обратился предприниматель о том, что начальник управления обещает помочь ему в заключении договора по выполнению ремонтных работ, подписании актов о выполненных работах и ​​перечислении средств за работу — за вознаграждение 8–10% от суммы соглашения. При этом, отмечает Белоусов, до кризиса в государстве, такая услуга чиновника стоила 10–15%.

Материалы относительно действий чиновника были переданы для расследования в военную прокуратуру Западного региона.

«В течение января—ноября, а это более 10 месяцев, мы документировали незаконные действия указанного должностного лица. В общем планировалось заключить договоры на сумму около 10 млн грн, которые этот субъект предпринимательской деятельности мог освоить. В общем заключили два договора. Один — по капитальному ремонту дома на одной из улиц Львова, другой — по установлению крыши. По первому договору в сентябре 2016 наш заявитель на выполнение требования должностного лица Львовского городского совета прибыл в его кабинет, где были переданы денежные средства в сумме 10 тыс. грн. А уже после выполнения второго договора и перечисления Львовским горсоветом средств на счет субъекта предпринимательской деятельности, сегодня были проведены передача другой оговоренной суммы — 80 тыс. грн — и задержание должностного лица», — сообщил Белоусов.

Прокурор уточнил, что речь шла о ремонте домов на ул. Лычаковской и Марко Вовчок.

По его словам, передача средств состоялась на улице. Чиновник для конспирации, чтобы не брать деньги в руки, купил в магазине полиэтиленовый пакет, куда сказал положить деньги. После этого пакет свернул и положил себе в карман.

По словам заместителя начальника УСБУ во Львовской области Святослава Стеця, передача средств состоялась у здания областного управления СБУ.

«Чиновник назначил интересное место — фактически напротив областного управления СБУ. Возможно, для того, чтобы далеко за ним не ходить», — отметил Стець.

Сейчас чиновник задержан. Готовятся материалы об избрании ему меры пресечения. По словам Белоусова, следователи будут предлагать взять его под стражу.