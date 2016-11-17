Пьяные солдаты ВСУ устроили перестрелку с украинскими десантниками

Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в украинской армии продолжают расти небоевые потери. Разведкой ДНР установлено, что в ходе одной из пьяных разборок получили ранения различной степени тяжести шесть украинских вояк 72-й отдельной механизированной бригады.

Они что-то не поделили с прибывшими в район села Очеретино Ясиноватского района десантниками и устроили пальбу. В связи с этим в бригаду срочно прибыла группа офицеров Генерального штаба ВСУ.

В то же время в первом украинском батальоне 30-й отдельной механизированной бригады произошло ЧП, которое командование пыталось скрыть. «В районе села Андреевка Великоновоселковского района после получения денежного довольствия и последующего распития спиртных напитков в ходе пьяных разборок получил огнестрельное ранение один военнослужащий бригады», - сообщил Эдуард Басурин.