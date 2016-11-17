Главная

Пьяные солдаты ВСУ устроили перестрелку с украинскими десантниками

опубликовано alex1943 в Чт, 17/11/2016 - 18:11 Новость: тема тэги гео
vojaki pjut
Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в украинской армии продолжают расти небоевые потери. Разведкой ДНР установлено, что в ходе одной из пьяных разборок получили ранения различной степени тяжести шесть украинских вояк 72-й отдельной механизированной бригады.

Они что-то не поделили с прибывшими в район села Очеретино Ясиноватского района десантниками и устроили пальбу. В связи с этим в бригаду срочно прибыла группа офицеров Генерального штаба ВСУ.

В то же время в первом украинском батальоне 30-й отдельной механизированной бригады произошло ЧП, которое командование пыталось скрыть. «В районе села Андреевка Великоновоселковского района после получения денежного довольствия и последующего распития спиртных напитков в ходе пьяных разборок получил огнестрельное ранение один военнослужащий бригады», - сообщил Эдуард Басурин.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет