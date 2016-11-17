Об этом киевским журналистам рассказал бывший главарь националистического батальона «Донбасс», а ныне депутат украинского парламента Семен Семенченко (на гражданке — Константин Гришин).

«Сегодня возбуждено более десяти тысяч уголовных дел по разным причинам. Добровольцы попали под действие уголовного кодекса, поскольку не имели права брать в руки оружие и использовать его в Донбассе, ведь в стране не было объявлено военное положение. Теперь все добровольцы, теоретически, могут быть объявлены военными преступниками», — сказал Семенченко.

О том, что воюя на Донбассе, именно добровольческие батальоны проявили наибольшую жестокость к жителям региона, сегодня сообщают и украинские СМИ, и украинские волонтеры, ставшие свидетелями многих преступлений украинских вояк.

К слову, сам Семенченко-Гришин оказался аферистом, который до войны вместе с женой скрывался от кредиторов и фискальных органов. Не прослужив ни дня в Вооруженных силах Украины и не приняв присягу, он заручился поддержкой главы МВД Арсена Авакова и стал офицером, а позже и создал карательный батальон «Донбасс», который даже на Украине уже называют незаконным военным формированием.