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Против 10000 вояк украинских добровольческих батальонов возбуждены уголовные дела

опубликовано vinodelov в Чт, 17/11/2016 - 20:09 Новость: тема тэги гео
Семенченко

Об этом киевским журналистам рассказал бывший главарь националистического батальона «Донбасс», а ныне депутат украинского парламента Семен Семенченко (на гражданке — Константин Гришин).

«Сегодня возбуждено более десяти тысяч уголовных дел по разным причинам. Добровольцы попали под действие уголовного кодекса, поскольку не имели права брать в руки оружие и использовать его в Донбассе, ведь в стране не было объявлено военное положение. Теперь все добровольцы, теоретически, могут быть объявлены военными преступниками», — сказал Семенченко.

О том, что воюя на Донбассе, именно добровольческие батальоны проявили наибольшую жестокость к жителям региона, сегодня сообщают и украинские СМИ, и украинские волонтеры, ставшие свидетелями многих преступлений украинских вояк.

К слову, сам Семенченко-Гришин оказался аферистом, который до войны вместе с женой скрывался от кредиторов и фискальных органов. Не прослужив ни дня в Вооруженных силах Украины и не приняв присягу, он заручился поддержкой главы МВД Арсена Авакова и стал офицером, а позже и создал карательный батальон «Донбасс», который даже на Украине уже называют незаконным военным формированием.

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