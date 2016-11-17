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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 20:20

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Генштаб ВСУ начал проверки подразделений в зоне т.н. "АТО" в связи с сообщениями о нехватке зимнего обмундирования и низком морально-психологическом состоянии бойцов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"По нашим данным, начаты проверки высшим командным составом ВСУ бригад, дислоцирующихся в зоне так называемой "АТО" непосредственно у линии боевого соприкосновения", – отметил он. Он уточнил, что "установлено прибытие в зону ответственности 24-й бригады группы офицеров генерального штаба Украины под руководством начальника тыла вооруженных сил Украины генерал-майора Гаврилюка".

"Проводится проверка обеспеченности подразделений снаряжением и зимним обмундированием в связи с распространившейся информацией о приобретении военнослужащими военной формы за собственный счет", – рассказал Марочко.

"Другой проблемный вопрос – низкое морально-психологическое состояние личного состава и рост преступности и нарушений воинской дисциплины", – добавил представитель Народной милиции.

Напомним, ранее он сообщал, что киевские силовики на блокпостах в районе поселка Широкий Станично-Луганского района из-за задержки выплаты зарплаты собирают деньги с жителей, пересекающих линию соприкосновения. Кроме того, Марочко заявлял, что ранее украинское командование направило в зону так называемой "АТО" комиссию для расследования случаев хищения и продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ), вещевого имущества и продовольствия в подразделениях ВСУ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее