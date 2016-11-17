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Главная Брифинг представителей МВД ЛНР об итогах спецоперации "Малыш" опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 20:42

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Сотрудники МВД ЛНР совместно с работниками центров социальных служб проинспектировали более 50 проблемных семей в рамках комплексной спецоперации "Малыш". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила специалист по социальной работе Луганского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ирина Великохатская.

Спецоперация "Малыш" проходила в Республике с 3 октября по 3 ноября с целью выявления и оказания помощи семьям с детьми, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

"На данный момент была проинспектирована 51 семья, 15 семей было поставлено на учет Центра, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Также пять семей было взято под социальное сопровождение Центра. Проблема там была в злоупотреблении спиртными напитками", - рассказала она.

"На данный момент все эти семьи прошли лечение в Луганском (республиканском) наркологическом диспансере, были трудоустроены. В связи с этим и с работой наших специалистов Центра была устранена угроза изъятия детей из семей", - подчеркнула специалист по соцработе.

Великохатская добавила, что в настоящее время на соцсопровождении Центра находится одна семья, в которой уже изъято четыре ребенка.

"Специалисты работают с этой семьей, сейчас ведется работа по трудоустройству, также эта семья прошла лечение в Луганском наркологическом диспансере", - сказала она. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее