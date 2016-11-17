Сводка Министерства обороны ДНР 17 Ноября 2016 года

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики восемьсот девяносто четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 17 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«При этом противник выпустил пятьдесят шесть артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм и триста восемнадцать мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и стрелковое оружие. Хочу отметить, что в течение суток по территории Республики было выпущено четыреста девяносто боеприпасов из различного вида гранатометов, большее количество из них, триста сорок восемь, пришлось по Зайцево. Обстрелам со стороны украинских командиров Панченко, Брусова, Грузевича, Шапталы, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Зайцево, Железная Балка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Докучаевск, Новая Марьевка, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Безыменное и поселок Трудовские Петровского района Донецка. От артиллерийского и минометного огня с позиций украинских силовиков в населенном пункте Саханка повреждения получили четыре жилых дома по улицам Мира, Гавриленко и Вартазара. В населенном пункте Сергеевка повреждены три дома, в поселке Веселое в результате прямого попадания разрушен жилой дом по улице Колхозной, а в Докучаевске повреждения получили шесть домов по улицам Ленина, Гвардейской, Островского и Горького. В Петровском районе Донецка поврежден один жилой дом», — сообщил Эдуард Басурин.