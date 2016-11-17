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Украина будет расшатываться сама по себе, власть паникует — киевский социолог

опубликовано vinodelov в Чт, 17/11/2016 - 20:47 Новость: тема тэги гео
Митинг

Заместитель директора Центра социальных и трудовых исследований, редактор журнала «Спiльне» Владимир Ищенко заявил, что власть Украины сейчас реально паникует, а ситуация в стране такова, что общественного взрыва уже не избежать. Когда он произойдет — лишь дело времени.

«Со стороны власти есть реальная паника, которая выливается в эти фейковые планы „Шатун“, куда хотят вписать всех, кто высказывается против власти. Очевидны попытки использовать протестные настроения, но также видны и попытки власти любыми способами их охладить», — сказал Ищенко. Даже если сейчас недовольство запредельными коммунальными тарифами не приведет к массовым акциям, считает он, то все равно государственная политика приведет к социальному взрыву.

«Даже если у политиков не получится сейчас, то объективно ситуация будет расшатываться сама по себе. Для этого не нужны никакие российские агенты и провокации олигархов. Просто то направление, в котором движется страна, и курс власти, которым она пытается идти, заведет в никуда. Так или иначе мы окажемся в тупике и дело закончится массовым социальным взрывом», — подчеркнул киевский социолог.

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