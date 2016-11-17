Новая разработка донецких ученых для угледобытчиков

Вот что рассказал директор Донецкого научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института взрывозащищенного и рудничного электрооборудования Евгений Вареник: «Мы разработали проект уникальной взрывозащищенной подстанции нового поколения взамен морально устаревших. В странах СНГ такого оборудования не производят. Подстанция, по надежности и функциональности, лучше многих западных аналогов. При этом она гораздо дешевле. Если цена импортной взрывозащищенной подстанции составляет 7–10 млн. рублей, то наша обойдется в 1,5–2 миллиона».

Руководитель НИИ подчеркнул, что такая подстанция будет оснащена самыми современными микропроцессорными блоками управления, которые повысят точность контроля параметров и удобство эксплуатации. К тому же предусмотрено более 10 новых функций, которые не используются в аналогичной аппаратуре других производителей. Эта аппаратура особенно актуальна для шахт с высокой загазованностью, а значит и высокой степенью взрывоопасности.

Сейчас донецкие ученые завершают работу над составлением технической документации. Серийный выпуск ТП намечен на 2017 год. В будущем, по словам директора института, такие подстанции планируется экспортировать в Российскую Федерацию, Армению, Киргизию, Белоруссию, Казахстан и другие страны.