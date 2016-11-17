Украиной управляют неадекватные люди, психическое здоровье которых надо проверять

На официальной сайте Верховной рады Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому премьер, члены Кабмина и депутаты парламента обязаны будут регулярно проходить медицинское обследование психического здоровья и наличие у них алкогольной и наркотической зависимости.

Поведение власть имущих последнее время говорит о том, что большинство людей, занимающих государственные посты, депутаты ведут себя неадекватно. Уборщицы, которые после заседаний наводят порядок в помещении Верховной Рады, рассказывают о том, что они часто находят там не только пуговицы, лоскуты от одежды, клоки волос, но и следы употребления алкоголя и наркотиков.

«Учитывая общественный интерес и внимание, которые сопровождают деятельность органов государственной и местной власти, предлагается ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной в четверг на сайте украинского парламента.

Проверки будут касаться также должностных лиц местного самоуправления, генпрокурора, глав Службы безопасности Украины и Нацбанка, судей, должностных лиц вооруженных сил страны, полицейских и членов Центральной избирательной комиссии.