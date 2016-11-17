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Главная Сводка событий Новороссии за 17 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 21:26

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня днем украинская армия открыла огонь по территории больницы №21, расположенной в прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. Пострадал врач. Поврежден фасад здания больницы, а также выбиты окна. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Подразделения украинской армии за прошедшие сутки 894 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. C позиций противника было выпущено 56 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм и 318 мин калибрами 120 мм и 82 мм. Кроме того, были задействованы гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. По данным командования, под огнем ВСУ оказались: Докучаевск, Ясиноватая, поселки Зайцево, Железная Балка, Александровка и Трудовские, село Спартак, Новая Марьевка в Тельмановском районе, сёла Коминтерново, Саханка, Ленинское и Безыменное на юге страны. В населенном пункте Саханка повреждения получили четыре жилых дома, в Сергеевке — три дома, в Докучаевске – шесть домов. В Петровском районе Донецка поврежден один жилой дом.

Украинская армия усилила свои позиции вблизи линии соприкосновения в Донбассе «Градами», САУ и минометами, сообщил Эдуард Басурин. Согласно данным, в районе Артемовска выявлено местонахождение двух САУ «Гиацинт», в Водяном и Старогнатовке обнаружены огневые позиции пяти минометов. 6 РСЗО «Град» прибыли в район Мариуполя.

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления села Новозвановка дважды был обстрелян район села Калиново, огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Район села Калиновка подвергся обстрелу с направления поселка городского типа Луганское из 82-мм минометов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее