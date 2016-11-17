Больница в Донецке пострадала при обстреле
опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 21:35
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Больница в Донецке пострадала при обстреле
опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 21:35
Аудио&Видео: тема:
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
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