Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Больница в Донецке пострадала при обстреле опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 21:35

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Украинская армия сегодня днем открыла огонь по территории больницы №21, расположенной в прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. В результате попадания двух мин поврежден фасад здания больницы, а также выбиты окна, осколками посечены стены. Как отметил заместитель главного врача больницы Виктор Безай, взрыв произошел примерно в 12:15 по Московскому времени. Снаряд упал на территорию учреждения. На момент обстрела в здании находились около 180 человек. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее