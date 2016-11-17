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Больница в Донецке пострадала при обстреле

опубликовано Nvb2003 в Чт, 17/11/2016 - 21:35
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Украинская армия сегодня днем открыла огонь по территории больницы №21, расположенной в прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка. В результате попадания двух мин поврежден фасад здания больницы, а также выбиты окна, осколками посечены стены. Как отметил заместитель главного врача больницы Виктор Безай, взрыв произошел примерно в 12:15 по Московскому времени. Снаряд упал на территорию учреждения. На момент обстрела в здании находились около 180 человек.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"