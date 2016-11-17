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Превентивные меры: центр Киева под усиленной охраной, со спецпроверками и металлодетектором

опубликовано vinodelov в Чт, 17/11/2016 - 21:50 Новость: тема тэги гео
киев

В связи с акциями протеста, Крещатик — главная улица Киева перекрыта, начиная с четверга, 17 ноября. Чтобы туда попасть, киевлянам нужно пройти через металлодетектор, предъявить документы, а также быть готовыми к осмотру вещей. В МВД Украины поговаривают, что подобные жесткие меры могут продлиться до весны следующего года.

Такой спецрежим для столицы Украины обусловлен, как утверждают в МВД, террористической угрозой. Как рассказал киевским журналистам советник главы МВД Иван Варченко, усиленные меры безопасности запланированы до 24 ноября, именно на этот день намечен саммит Украина — ЕС. «Пока мы намерены держать усиленный режим до 24 ноября, но не исключаем, что он будет продлен, так как понимаем, что именно в этот период, когда президентские полномочия в США передаются от Барака Обамы к Дональду Трампу, Россия заинтересована окунуть Украину в состояние хаоса. Поэтому мы не исключаем, что такие меры будут продлены до весны следующего года», — заявил Варченко.

В полиции Киева «по секрету» признались, что рассматривался даже вариант введения некоего подобия комендантского часа, запрета на прогулки по Крещатику после 23:00 и т. д. Власть явно боится очередного майдана и принимает превентивные меры. Точное месторасположение всех «контрольно-пропускных пунктов» в центре украинской столицы в полиции не назвали. По предварительным данным, они будут располагаться возле выхода со станции метро «Крещатик», рядом с Главпочтамтом, а также со стороны Европейской площади.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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