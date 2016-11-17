Рада не имеет права «крышевать» своих депутатов, — нацист Гончаренко о деле Новинского

Украинский нацист и народный депутат Алексей Гончаренко считает работу регламентного комитета по вопросу неприкосновенности Новинского плохо срежиссированным позорным шоу. Поэтому, минуя решение комитета, дело о снятии неприкосновенности с Новинского нужно сразу передать на голосование в сессионный зал.

«Я считаю, что ситуация с процедурой снятия с Новинского депутатской неприкосновенности является позорной. Ведь все политсилы на выборах в Верховную Раду говорили о важности снятия неприкосновенности со всех депутатов вообще», — отметил Гончаренко.

Он добавил, что не понимает позиции регламентного комитета о несоответствии документации, поэтому считает такое объяснение надуманным.

«Оценивать доказательства — это не дело регламентного комитета. К тому же речь не идет об аресте Новинского, а только о вручении ему подозрения. Если мы требуем качественной работы от Генпрокуратуры, то должны поддерживать и голосовать за ее представление», — отметил депутат.

Гончаренко считает, что Регламентный комитет по делу Новинского себя уже дискредитировал, поэтому вопрос о снятии неприкосновенности нужно без соответствующей процедуры сразу направить на голосование в сессионный зал.

Напомним, что вчера Регламентный комитет отклонил представление генпрокурора Украины Юрия Луценко о снятии с церковного мецената Вадима Новинского депутатской неприкосновенности. Представители комитета заявили, что представление Луценко является юридически безграмотным. Дело на Навинского завели по мотивам лжесвидетельствования предателя УПЦ МП митрополита Александра (Драбинко).