Те из политиков и рядовых украинцев, кто в дни свержения законного президента Украины Виктора Януковича находился в рядах «Партии регионов» не отмоются до конца жизни.

Такое мнение выразил украинский нацист, народный депутат и председатель межфракционного депутатского объединения «Свобода» Андрей Ильенко.

Отвечая на вопрос журналистов кто, по его мнению, среди действующих политиков является «агентами Кремля», Ильенко отметил: «Считаю, что такими являются, прежде всего, Оппозиционный блок в Верховной Раде, бывшие регионалы, плюс куча людей в провластных фракциях, которые ранее входили в эту партию. Я вообще считаю, что бывший регионал — это клеймо. Если ты в критические для украинского народа, для государства времена был на стороне власти, то ты не отмоешься никогда».

Андрей Ильенко подчеркнул, что власти умышленно дискредитирует протестное движение, навешивая ярлык «агент Кремля» на каждого несогласного.

«Сегодня в стране действительно есть основания для социального недовольства. Для абсолютного большинства в стране ситуация сложная. Люди возмущены бедностью, сложным экономическим положением. С другой стороны, мы, например, вчера видели людей на акциях, которые собирались кучками, организовано приходили, выходили… Очевидно, что им платили. Это политическая проституция. Она дискредитирует весь протестный политическое движение. Власть превратила выражение „агент Кремля“ в клише, на которое никто не обращает внимание. И им, настоящим агентам, это выгодно, потому что когда их действительно поймают и начнут обвинять в сотрудничестве с Кремлем, они поднимут на смех. Те, кто в Оппоблоке — на 100% агенты Кремля, люди ездят на оккупированную территорию или в Россию, СБУ должны исследовать цель таких поездок», — отметил нацист из партии Олега Тягнибока.