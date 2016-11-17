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Очередная премьера на Новой сцене донецкой муздрамы

опубликовано vinodelov в Чт, 17/11/2016 - 23:23 Новость: тема тэги гео
театр

На этот раз — водевиль-модерн «Случайная невеста», по мотивам произведений украинской писательницы Олены Пчилки.

Непритязательный сюжет (водевиль же!) восполняется музыкальными номерами — от городского романса до страстного танго в сопровождении «живой музыки», а не какой-то там фонограммы. А самое главное — зрительный зал Новой сцены на этот раз трансформирован в зал кафе, со столиками, да и зрители становятся участниками спектакля, имея возможность чокнуться с актерами бокалом, наполненным вином (трезвенники могут сделать это чашечкой кофе). Такая режиссерская задумка: зритель принимает участие в переполохе и веселых путаницах по случаю приезда старого друга хозяина дома — героя водевиля «Случайная невеста». И фамилия у друга приятная — Хороший, и вино в бокалах зрителей — отличное, от официального партнера театра — грузинской торговой марки «Kvareli» (по одноименному городу в знаменитой Алазанской долине). Представители «Kvareli» тоже были на премьере и веселились от души над любовными приключениями героев спектакля.

Это уже третья премьера на недавно открытой Новой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра в юбилейном, 90-м сезоне. Генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова рассказала, что премьер будет еще немало, напомнила о том, что до войны на Донбассе донецкая муздрама была лидером по числу премьер среди театров Украины, и не собирается пальму первенства никому отдавать. Тем более, что в коллективе достаточно талантливой молодежи, а также несколько сценических площадок, включая теперь и Новую сцену.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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